نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لبناتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت الفتاتين في أحدث جلسة تصوير بفساتين متشابهة، من درجات الأزرق، منفوشة "كرانيش"، ستايل والفساتين من تصميم Little Miss Rosie. بالفيديو والصور بعد الهجوم عليها في "عيد الأم".. قصة الخلافات بين هيفاء وهبي وابنتها وأرفقت زينب الصور بتعليق، "لا استطيع تخيل جمال الفساتين"، و"سأكون دائما هناك لأجلكن أنتن كل حياتي ما شاء الله"، و"هي نصفي الثاني حبيبة روحي فرحة قلبي". ابنة هيفاء وهبي ترفض تشبيهها بوالدتها.. وتكشف حقيقة ارتدائها الحجاب Advertisements وتفاعل متابعو زينب فياض، معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "شو محظوظة لأن عندها أم مثلك قوية وبتحبا وبتامن فيها"، و"هدول بنادو هيفا يا تيتة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله يحفظلك هالقمرات". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "تيتة هيفا".. حفيدات هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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