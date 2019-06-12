10 نصائح للحصول على جسم رشيق بعد سن الـ40

يعاني البعض بعد سن الـ 40 من اكتساب الوزن المفاجىء، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها التغيرات في مستويات النشاط البدني والعادات الغذائية الخاطئة، ومعدلات إفراز الهرمونات.

قدم موقع "WebMD"، مجموعة من النصائح لانقاص الوزن بعد سن الـ 40 منها:

المواظبة على وجبة الإفطار

تناول وجبة صحية مثل دقيق الشوفان أو توست القمح مع الفاكهة.

الفواكة والخضراوات

ينبغي تخصيص نصف كل وجبة غذائية للفواكة والخضراوات، حيث تساعد تلك الخطوة في الحصول على مزيد من العناصر الغذائية المفيدة وكميات أقل من الدهون والسعرات الحرارية في اللحوم ومنتجات الألبان أو الحبوب.

وتمنح هذه الوجبات شعورا بالشبع مما يقلل عدد مرات تناول الطعام وتقليل حجم الوجبات.

عشاء خفيف

يتم الاكتفاء بتناول وجبة عشاء خفيفة للحصول على نتائج فعالة في إنقاص الوزن.

الطهي بطريقة صحية

يتكدس الكثير من الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بسبب طريقة طهي الطعام، ولذا فإنه بدلاً من قلي الطعام أو طبخه في الزبدة أو غمره في الزيت، يمكن الاعتماد على الشواء أو السلق.

تقليل السعرات الحرارية

مع التقدم في السن يقل النشاط الحركي والبدني، لأسباب متعددة، وأيا ما كانت الأسباب فإنه من الضروري تقليل عدد السعرات الحرارية، التي كان الشخص معتادا عليها من قبل، لكي تنجح محاولة إنقاص الوزن.

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الإقلاع عن الصودا

بدلا من القهوة المحلاة بالسكر أو الشاي أو تناول المشروبات الغازية، يمكن تناول العصائر الطبيعية، وذلك لاحتواء المشروبات المحلاة على الكثير من السكر المضاف الذى يتسبب في زيادة الوزن وخطر الإصابة بالسكري.

التمرينات الرياضية

يساعد المشى السريع على انقاص الوزن، ويمكن تخصيص ما لايقل عن ساعتين ونصف لممارسة النشاط البدني.

بناء العضلات

تفقد الأجسام عضلاتها بشكل طبيعي بعد تخطي سن 40 عامًا، لاسيما النساء بعد انقطاع الطمث، ونظرًا لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويزيد من صعوبة التخلص من الأوزان الزائدة. ويمكن أن تساعد تدريبات القوة، مثل رفع الأثقال أو القيام بتمارين رياضية على انقاص الوزن.

النوم الجيد

إن الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم جيد النوعية هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن، لذا يجب تغيير عادات النوم والحفاظ على مواعيد منتظمة ولا تقل ساعات النوم عن 8 ساعات يوميا.

فحص الغدة الدرقية

يعاني البعض من احتمالية الاصابة بمشكلات الغدة الدرقية، وهي الأكثر شيوعًا لدى النساء والأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

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