فيديو| بطلة العالم في "الفري ستايل" تستعرض مهاراتها الكروية أمام أهرامات الجيزة

سنوات طويلة من التدريب جعلت من الفرنسية ميلودي دونشيت بطلة العالم في الكرة الاستعراضية أو "الفري ستايل"، وهو ما يعتبره الكثيرون فن صعب المنال من فنون كرة القدم، وحتى أمهر اللاعبين يجدون صعوبة في الاستعراض.

4 مرات هي عدد حصول ميلودي دونشيت على بطولة العالم في "الفري ستايل"، فقد اعتدات الاتسعراض بالكرة أمام العالم، وحصدت لقاء ذلك على ألقاب متعددة كجزء من تحقيق هدف ذاتي.

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جاء اختيار ميلودي هذه المرة لاستعراض مهارتها أمام أهرامات الجيزة بحسب ما نشرت "روسيا اليوم"، خلال زسارتها لمصر، وتداول الفيديو عبر منصات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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