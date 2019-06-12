أطعمة يجب تجنبها لمحاربة الدهون دون ممارسة الرياضة

يعتبر تراكم الدهون في منطقة البطن من الأمور غير الصحية، فهو يفسد شكل الجسم، كما أنه يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وبحسب "سكاي نيوز"، يقول الخبراء، إن لفقدان الدهون من منطقة البطن والخصر فوائد كبيرة على صحة الإنسان، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بممارسة الرياضة، كما يروج له البعض.

وذكر موقع "دايلي ستار" أن التخلص من الدهون قد يحدث دون الذهاب إلى الصالات الرياضية، مضيفا "الحصول على بطن مسطح يحتاج إلى الاهتمام قليلا بالتغذية الصحية"، ولهذا قدمت خبيرة النظام الغذائي، تيري آن نانس، بعض الأطعمة التي يجب على كل شخص تجنبها في حال أراد محاربة تلك الدهون.

اللحوم المصنعة

تنصح خبيرة النظام الغذائي نانس بضرورة استبدال اللحوم المصنعة بالأسماك الزيتية، على اعتبار أن اللحوم مشبعة بالدهون وتسبب الانتفاخ، وفي المقابل تحتوي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 على دهون غير مشبعة تساعد على تخفيض الوزن.

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رقائق البطاطس

أوصت الخبيرة بتجنب هذا النوع من الأغذية، فهو يحتوي على كمية غير صحية من الدهون غير النافعة، إلى جانب نسبة كبيرة من الملح، وتنصح بتناول الفاكهة الطازجة أو المكسرات غير المملحة.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية من الممكن أن تسبب الانتفاخ في المعدة، حيث رهناك الكثير من الدراسات السابقة التي ربطت بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة محيط الخصر. وذكرت نانس "جربوا الماء المنكه بالليمون والخيار أو النعناع بدلا من ذلك".

الكحول

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن شرب نصف لتر تقريبا من الجعة أسبوعيا يضيف ما يصل إلى 44200 سعرة حرارية إلى الجسم سنويا، وهذا يعادل تناول 221 دونات.

الحلويات والكعك والبسكويت

عادة يكون هذا النوع من الأطعمة مليئا بالملح والسكريات والدهون، لذلك يشدد الخبراء على ضرورة تجنبه، وتناول المخبوزات والمعجنات.

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