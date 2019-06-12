كايا جيربر تتخلّى عن شعرها الطّويل.. وتعتمدُ فستانًا صيفيًا من هذه العلامة المُستدامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثبتتْ العارضة الشّابّة، كايا جيربر، أنّها من أكبر عشّاق ماركة "Reformation"، التي تُعدّ رائدة في صناعة الأزياء المُستدامة، حيث تمّ تصويرها مرارًا وتكرارًا، وهي ترتدي أحدث القطع من العلامة.

وخرجت كايا في نهاية الأسبوع الماضي، للتّسوّق برفقة والدتها، سيندي كروفورد، في مدينة نيويورك، مرتدية فستان "Lacey" من العلامة التّجاريّة، واختارته أزرق مطبعًا بالأزهار البيضاء الصّغيرة، تميّز بكمّين منتفخين، والفتحة الجانيّة العالية.

ونسّقت كايا الفتستان، مع زوج من الأحذية الرّياضيّة باللّون الأزرق السّماويّ و الدّاكن.

واعتمدتْ العارضة الشّابّة تسريحة شعر صيفيّة جديدة، حيث لجأت إلى مصفّف شعر المشاهير جويدو بالاو، والذي قصّ عدّة بوصات من شعرها الطّويل، ممّا يثبت أنّ صيحة تسريحة البوب ​​الطّويلة، ستبقى رائجة، لفترة من الوقت.