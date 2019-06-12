في الصيف.. احفظ الأنسولين في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أوصت مجلة "ديابيتس راتجيبر" الألمانية مرضى السكري بحفظ الأنسولين في الثلاجة خلال فصل الصيف؛ نظرا لأن ارتفاع درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية يؤثر بالسلب على مفعول الأنسولين.
وأوضحت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري أنه من المثالي حفظ الأنسولين في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 مئوية، مع مراعاة إخراجه من الثلاجة قبل الحَقن بنصف ساعة على الأكثر، علما بأن الحَقن سيتسبب في الشعور بألم شديد، إذا كان الأنسولين باردا جدا.
وأضافت "ديابيتس راتجيبر" أن الأنسولين، الذي يتم حقنه بواسطة القلم، لا يحتاج بالضرورة إلى تبريده.
وبشكل عام، ينبغي حفاظ الأدوية في الثلاجة خلال فصل الصيف، ويعد درج الخضروات مناسبا لهذا الغرض؛ حيث تحتفظ الأدوية بمفعولها من دون أن تتجمد.
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