محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ يمثل الآي لاينر الأبيض أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2019 ليمنح العيون إطلالة مشرقة على غرار النجمة صوفي تيرنر. وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الآي لاينر الأبيض يمتاز بطابع صيفي ساطع يعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها ويمنحها إطلالة ساحرة تأسر الألباب. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الآي لاينر الأبيض يمتاز أيضا بأنه يعمل على فتح العيون بصريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآي لاينر الأبيض.. أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.