بالصور| انطلاق "أيام الأزياء العربية" في موسكو

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يشارك في "أيام الأزياء العربية" بموسكو، أحد أكثر المشاريع طموحًا في مجال الأزياء والأعمال، عدد من مصممي الأزياء العرب والروس، وشركات عربية وروسية منتجة للسلع والخدمات.
ويقوم هذا المشروع بتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية، ذات المنفعة والخبرة المتبادلة، بين روسيا والعالم العربي، وبحسب "سبوتنيك"، تقام أيام الموضة العربية "Al Arabia Fashion Days" في موسكو للعام الثاني على التوالي، في الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري.
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