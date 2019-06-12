الامارات | صالحة الحساني.. ماجستير مع مرتبة الشرف

شكرا لقرائتكم خبر عن صالحة الحساني.. ماجستير مع مرتبة الشرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت رسالة ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة الشارقة مؤسسات القطاع العام بالدولة، بتحقيق مجموعة من العوامل التي تتضمن العمل على إيجاد وتوسيع وتعريف مفهوم البراعة المؤسسية بها، وتطوير قدراتها الابتكارية، من خلال الاستثمار في أقسام البحث والتطوير، وذلك لتعزيز قدراتها لتنتقل من التقليدية الى الابتكار لتحقيق «رؤية دولة الإمارات 2030» بنجاح وأداء عالٍ ومستدام.

وتناولت الرسالة، التي تعدّ الأولى من نوعها في جامعات الدولة، وقدمتها المهندسة الإماراتية صالحة سليمان الحساني، وجاءت بعنوان «استكشاف الدور المحتمل للبراعة المؤسسية في القطاع العام لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وأشرف عليها البروفيسور جورديان أوجياكو، من كلية الهندسة جامعة الشارقة، العوامل المختلفة التي تمكّن المؤسسات في القطاعين العام الحكومي من استغلال قدراتها الحالية، واستكشاف الفرص الجديدة لبناء فهم لكيفية تحقيق البراعة المؤسسية لديها، وهو ما يمثل هدفاً استراتيجياً لهذه المؤسسات، لتحقيق مزيد من الجودة والابتكار في خدماتها وأعمالها. ومنحت كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة، الباحثة صالحة الحساني، درجة الماجستير في الإدارة الهندسية بتقدير «امتياز مع مرتبة الشرف»، إلى جانب درع التفوق العلمي.