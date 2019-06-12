جينيفر أنيستون مع آدم ساندلر من جديد في "لُغز القتل"

بعد طول انتظار، سيكون عُشّاق أفلام الآكشن - كوميديا، على موعدٍ مع جُرعة ثقيلة، في فيلم Murder Mystery أي "لُغز القتل"، من بطولة النّجمين العالميين الموهوبين؛ جينيفر أنيستون، وآدم ساندلر؛ ففي يوم الجُمعة المُقبل المُوافق لـ 14 من يونيو/حزيران، ستعمل شبكة نتفليكس على بثّ فيلمها الجديد.

روّج أبطال الفيلم للعمل السينمائي، ليلة أمس الاثنين، في صالة قرية ريجنسي، الواقعة في ويستوود، كاليفورنيا، وحضر بطلاهُ الرّئيسيّان جينيفر وآدم حدث إطلاق الفيلم، والتقطا الصّور أمام عدسات الصّحافة والمُعجبين.

وفي هذه المُناسبة، مشت أنيستون على نفس خُطة الأناقة التي عوّدتنا عليها، إذ بدت فاتنة بُعمرها الـ 50 بفُستان ميني جلدي لونه أسود، جاء بتصميمٍ عصري، كياقته المُرتفعة وجيوبه وحّزامه الذي زمّ خصرها الممشوق، اختارته جينيفر من علامة سيلين، ووصل سعره إلى 4,856 دولارًا أمريكيًا، وأضافت المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بستايل العقدة الأمامية، بينما تركت خصلاتها بلون الكاراميل، تنسدل دون تكلّف على كتفيها، واعتمدت مكياجًا خفيفًا وأحمر شفاهٍ ورديًا.

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يُذكرُ أنّ أحداث الفيلم تدور حول مُحاولة شُرطي نيويوركي (آدم ساندلر) وزوجته (جينيفر أنيستون)، بإضافة بعض التشويق لزواجهما، فيُقرران الذهاب في رحلةٍ ترفيهية إلى أوروبا، وعندها يتم اتّهامها بجريمة قتل ملياردير، ومن هُنا تبدأ أحداث الفيلم بأخذ المُنحنى التشويقي، عِلمًا بأنه يُشارك في الفيلم أيضًا، كُلٌ من لوك إيفانز، وغيما آرترتون وتيرينس ستامب.

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