بالصور| تعرف على"الإسعافات الأولية" لإنقاذ شخص من الموت المفاجىء

كل إنسان معرض لأن تحدث أمامه حالة توقف قلب بشكل مفاجىء، والدقيقة التي تمر على المصاب دون إسعاف، تقلل من إمكانية نجاة هذا المصاب، ولإسعاف شخص توقف قلبه تتبع بعض الإسعافات الأولية منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

أصابع إحدى اليدين تحت ذقن المصاب

ضع إصبعين من أصابع إحدى يديك تحت ذقن المصاب وارفع رأسه إلى أعلى.

الضغط على منتصف الصدر

الضغط على منتصف الصدر بضغطات ببطن الأيدي، للتأكد من أنه لا يوجد ما يحجز الهواء بالممر الهوائي.

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150 ضغطة

يتم الضغط 150 ضغطة على منتصف الظهر، خلال دقيقتين.

التنفس الصناعي

إعطاء 5 تنفسات صناعية للمريض عن طريق الفم، وتستمر تلك المرحلة 3 مرات، بأن يقوم المسعف بالضغط 150 ضغطة على منتصف الصدر ثم إعطاء 5 تنفسات صناعية.

وفي النهاية يجب التأكد من عودة النبض عن طريق الشريان القريب من الرقبة.

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