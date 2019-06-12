ما قصة "دبوس" ملكة بريطانيا الماسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تتمتع ملكة بريطانيا بأسلوب أناقة مميزة، حيث تلتف النظر في كل مرة تظهر فيها بألوان ثيابها وقبعتها وحتى شنطتها وحذائها، ولكن إليزابيث الثانية تشتهر بارتداء دبوس من الألماس في كل مناسب.

وتحرص الملكة البالغة من العمر 93 عاما، على ارتداء دبوس مميز مرصع بالألماس في حفل عيد ميلادها الرسمي.

وقالت غرانت موبلي، خبيرة مجوهرات: "تشتهر الملكة بمجموعتها الضخمة من الدبابيس الجميلة، ولكن هناك دبوس خاص وفريد من نوعه ترتديه في احتفالات عيد ميلادها، وهو دبوس ألوية الحرس"، بحسب ما نقل موقع "العربية" عن صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

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وأوضحت موبلي: "هذا الدبوس هو زينة مثالية لأنه يجمع بين شارات الألوية الخمس للجيوش البريطانية وجيوش الكومنولث، وهي: حرس غرينادير، وحرس كولدستريم، والحرس الأسكتلندي، والحرس الأيرلندي، وحرس ويلز، والذين يتناوبون كل عام على حمل أعلامهم للاحتفال بالملكة".

وأشارت موبلي إلى أن الدبوس يضم رموز الألوية الخمس للجيوش البريطانية في شكل بيضاوي ويحمل عبارة Quinque Juncta In Uno، باللاتينية، والتي تترجم إلى الإنجليزية على أنها "خمسة في كيان واحد".

وأضافت الخبيرة أن الملكة من محبي الماس، وهذا سبب آخر لتعلقها بهذا الدبوس المصنوع من الماس الطبيعي والنادر، والذي يعلو شكله الدائري تاج مرصع بالماس أيضا.