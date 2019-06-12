كيف تحمي أذنك من البحر وحمام السباحة

مع قدوم شهر الصيف، يرغب البعض في التوجه لقضاء عطلته على الشواطئ والبحار، والنزول إلى حمامات السباحة أو الذهاب إلى المصايف، دون النظر إلى أضرار دخول المياه إلى الأذن.

ويقدم "هُن" طريقة حماية الأذن من البحر وحمام السباحة.

شطف الأذن جيدًا بماء صافٍ

ينبغي شطف الأذن جيدًا بماء صاف، مع مراعاة عدم تنظيف الأذن بواسطة الأعواد القطنية لأنها تتسبب في إزالة شمع الأذن، والذي يشكل طبقة حماية للأذن.

استعمال مجفف الشعر

يتم ذلك من خلال ظبط المجفف على درجة حرارة منخفضة مع وضعه على بعد مسافة فاصلة عن الأذن تقدر على الأقل بـ 30 سم، يمكنك زيادة درجة حرارة المجفف ولكن بالمقابل لا توجهي فوهته إلى داخل الأذن بل يجب إمساكه بوضعية موازية لفتحة الأذن، وسيقوم الهواء الجاف بسحب الماء وتبخيره تدريجيًا إلى أن يزول تماما.

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المسح بقطعة قماش

امسحي الأذن الخارجية ببطء ولطف باستعمال منشفة ناعمة أو قطعة قماش للتخلص من بعض الماء، مع إمالة الأذن للأسفل، مع ضرورة التأكد من عدم دفع القماش داخل أذنك، لتجنب هجرة الماء نحو الداخل.

محلول التنظيف

عادة ما يحتوي على الكحول، لخصائصه السريعة في التبخر، من خلال إضافة قطرات من المحلول داخل الأذن مع إمالة الرأس للأسفل حتى تتخلص من الماء العالق.

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