يعاني بعض الأطفال من مرض لين العظام، وترجع أسبابه إلى نقص فيتامين "د"، في جسم الطفل، ويقدم موقع "daily medical" التغذية السليمة لأطفال لين العظام.

إذا كان سبب الكساح عند الطفل هو نقص فيتامين "د"، فإن علاجه بالتغذية السليمة، وتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على فيتامين "د" والكالسيوم، كالبيض، والحليب، ويجب أن يتعرض الطفل يوميًا لأشعة الشمس في الصباح الباكر أو بعد العصر، لمدة ربع ساعة، كي يساعده ذلك في زيادة فيتامين (د) في جسمه، ويعوضه عن النقص الذي بداخله من فيتامينات.

استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية التي ينصح بها الطبيب، وخصوصًا إذا كان الطفل يعاني من نقص شديد في التغذية والفيتامينات.

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قد تحتاج بعض الحالات إلى استخدام جهاز للمساعدة في ضم عظام الساقين، وجعلها تنمو بشكل سليم.

يمكن استخدام بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد الطفل في تقوية عظامه، مثل غلي الزعتر، وإكليل الجبل أو دهن الجسم بزيت الزيتون، فهو معروف بفائدته الكبيرة للجسم، أو خلط القمح مع العسل وشربه يوميًا، أو دهن عظام الساقين بزيت حبة البركة .

في فترة الرضاعة يجب ألا تهمل الأم طعامها وتتغذى جيدًا، لأن حليب الطفل يعتمد على طعام الأم، وكلما كانت الأم تتناول الطعام المفيد والصحي، كلما كان ذلك له فائدة كبيرة على صحة الأم والطفل، وحمايته من الأمراض.

علاج هشاشة العظام وطرق الوقاية منه

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