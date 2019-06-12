أضرار وفوائد رجيم الماء للتخسيس السريع

هناك بعض أنواع من وسائل إنقاص الوزن لتخفيف الإحساس بالجوع منها اتباع نظام ريجيم يسمى "رجيم الماء"، ولكن يوجد له عدة مخاطر صحية منها كما ذكرها موقع "healty life".. ولا ينبغي أن تطول الفترة التي تمتنع فيها عن أكل الطعام وتعتمد فيها على الماء فقط لأكثر من 24 ساعة.

رجيم الماء لا يناسب من هم أقل من 18 سنة.

إذا كان لدى الشخص سكري لا تتبع هذه الحمية.

إذا كنت تتناول أدوية لا يمكنك اتباع رجيم الماء خلال فترة تعاطي الدواء.

Advertisements

يساعد رجيم الماء على أن يحرق الجسم الدهون المخزنة تحت الجلد، ويعتبر ذلك وسيلة لتنقية الجسم من السموم أيضًا، وتقليل الالتهابات، وتحسين التمثيل الغذائي.

يعتبر رجيم الماء وسيلة حماية ضد أمراض القلب، وخفض ضغط الدم المرتفع.

قد تشعر بالجفاف على الرغم من أنك تشرب الكثير من الماء عند اتباع هذه الحمية، والسبب أن الجسم يحصل على حصة جيدة من السوائل عن طريق الأطعمة، لذلك عليك شرب كمية كبيرة من الماء لتعويض النقص.

​