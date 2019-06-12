أمراض تعرفينها من لون البول

يعاني العديد من الأشخاص، من تغير لون البول، بسبب بعض الإصابات المرضية التي تؤثر على لونه الطبيعي، وتنذر بضرورة الفحص الطبي، إذا تكرر الأمر.
اللون الأحمر:
قد يظهر البول باللون الأحمر بسبب اختلاطه عادة بالدم، أو بسبب التهاب الجهاز البولي، وتضخم البروستاتا، فضلًا عن الكيسات الكلوية، أو حصوات الكلى، والمثانة، وبعض الأورام.
اللون البرتقالي:
قد يشير اللون البرتقالي إلى وجود بعض المشاكل في الكبد أو المعاناة من الجفاف.
اللون الأخضر والأزرق:
قد يتحول البول للون الأخضر بسبب الإصابة بالتهابات المسالك البولية، وقد يصل للون الأزرق بسبب المعاناة من فرط كالسيوم الدم الحميد.
اللون البني:
يشير اللون البني لاضطرابات الكبد والكلى وبعض التهابات الجهاز البولي.
اللون الداكن:
يشير اللون الداكن إلى التهابات المسالك البولية وتزايد حصى الكلى.
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