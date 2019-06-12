"بقيت 14 سنة".. كيف أصبحت ملامح مقدمة برنامج "الليلة مع جنا"؟

بملامحها الطفولية البريئة، وخفة دمها، وأسلوبها المميز، استطاعت الطفلة جنا عمرو، أن تخطف الأنظار حولها منذ ظهورها في العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلم "سامي أكسيد الكربون" و"مستر أند مسز عويس"، فضلًا عن برنامجها الشهير "الليلة مع جنا".

إلا أن اختفت تلك الطفلة والممثلة الصغيرة عن الأضواء العديد من الأعوام، لتظهر مؤخرًا احتفالًا بعيد ميلادها الرابع عشر.

ونشرت "جنا" عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بملامح مختلفة، وهي تحتفل بعيد ميلادها، قائلة: "بقيت 14 سنة، شكرًا يا جمهوري على كل التشجيع في السنين اللي فاتت كلها أنا بجد بقدر كل البوستس، الإديتس، فان أكاونتس، اللايكس والكومنت الرائعة اللي انتو بتعملوها، بجد.. شكرًا أوي ليكم وبحبكم".

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يذكر أن آخر أعمالها، فيلم "خطة جيمي" عام 2014.

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