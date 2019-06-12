بعد واقعة طبيبة غرفة العمليات.. تعرف على أسباب الموت المفاجئ وطرق الوقاية

الموت المفاجىء، حالة غير متوقعة من توقف ضربات القلب والدورة الدموية تؤدي إلى توقف الدم عن الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، حسب تعريف المعهد القومي الأمريكي للقلب والرئة والدم، وكانت وفاة الدكتورة مارجريت نبيل، التي تبلغ من العمر 35 عامًا، بعد تخديرها لثلاث حالات، لفت الانتباه لأسباب الموت المفاجىء وطرق الحماية منه للحفاظ على القلب. ومن الأسباب العامة لحدوث الموت المفاجىء كما ذكرها موقع "daily medical".

أمراض الشرايين

تعد أمراض الشرايين التاجية السبب الأكثر شيوعًا للموت القلبي المفاجىء.

اضطرابات القلب

تتسبب اضطرابات القلب، في حدوث الموت المفاجىء، والتي يصاحبها زيادة في ضربات القلب، والشعور بضيق في النفس، والتعرق.

التمزق الشرياني

وهي حالة مفاجئة تحدث في أغلب الأحيان عند مرضى ارتفاع ضغط الدم.

تضخم عضلة القلب

تعد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجىء، نتيجة حدوث تضخم في عضلة القلب.

ومن الأشخاص الأكثر عرضة لتوقف القلب المفاجىء

التاريخ العائلي لأمراض القلب.

تشوهات القلب الخلقية.

الإجهاد والتوتر.

الفرط في استخدام الأدوية والمنشطات.

مرضى السكري.

المدخنون.

أصحاب الوزن الزائد.

وهناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها لإبقاء القلب سليمًا منها

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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اتباع نظام غذائي يساعد على انقاص الوزن.

الإقلاع عن التدخين.

ضبط الكولسترول وضغط الدم والسكر.

الابتعاد عن الانفعال والقلق والتوتر.

اتباع الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات.

إجراء الفحوصات الدورية الشاملة، للكشف المبكر عن أمراض القلب التي يمكن أن تتسبب في حدوث الموت المفاجىء.

وهناك مراحل عمرية تكون أكثر عرضة لحدوث الموت المفاجىء من سن 45- 75 عامًا.

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