اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث تطلق حملة توعوية بعنوان "شهر بدور"

بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام، تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، حملة توعوية تحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، تمتد على مدار شهر كامل بدءاً من 13 يونيو وحتى 14 يوليو 2019.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن "حملة شهر بدور" تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.

كما أكدت الدكتورة عزة العشماوي اهتمام اللجنة أيضاً برفع وعى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الإناث من خلال استقبال جميع الاستفسارات وتقديم المشورة اللازمة على خط المشورة والتوعية 16000 على مدار الساعة.

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وتتضمن أنشطة الحملة أيضاً تنظيم قوافل توعوية يوم الخميس 13 يونيو الجارى بجميع المحافظات تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة، هذا إلى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب.

كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات إذاعية على المحطات الإذاعية تتضمن رسائل توعية بأضرار ختان الإناث، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبي هذه الجريمة.

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