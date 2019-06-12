طريقة عمل الأرز المعمر الحلو

يعتبر طبق الأرز المعمّر واحداً من أشهر أطباق المطبخ المصريّ، التي يفضّل تناولها الكثير من الأشخاص حتى من خارج دولة مصر.

الأرز المعمر الحلو

المكونات

كأس من الأرز المغسول والمُصفّى جيداً.

كيلو ونصف من الحليب.

سكر أبيض حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

- انقعي الأرز في كأس من الحليب المغليّ، بعدها ضعيه في وعاء آخر، وأضيفي إليه الحليب بكميّة تكفي لسلق الأرز، وأشعلي النار تحته، مع الحرص على ضرورة تقليب الأرز كلّ خمس دقائق كي لا يلتصق الأرز في قعر الوعاء.

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- أضيفي إليه كلّاً من القشطة والفانيلا، وحلّي الأرز بالكميّة المرغوبة من السكر، وقلّبي المكونات بحيث تمتزج مع بعضها البعض بشكلٍ جيّد.

- ادهني صينية بكميّة قليلة من السمنة، ثم اسكبي الأرز المعمّر الحلو في الصينية المدهونة، ولاحظي بأنه لا بدّ من تغطية الحليب للأرز.

- سخّني الفرن على حرارة مئة وثمانين درجة مئويّة، أي حرارة متوسّطة.

- أدخلي صينيّة الأرز المعمّر الحلو إلى الفرن الساخن، وانتظري ريثما تنضج ويتحمّر وجه الصينية.

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