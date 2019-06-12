طريقة عمل دجاج بالزعتر والكاري

حضري لأسرتك دجاج بالزعتر والكاري، على طاولة الطعام، بخطوات الشيف غادة جميل، وقدميها لهم مع الأرز البسمتي بالمكسرات. المكونات: صدور دجاج كاري زعتر فصوص ثوم سماق زبدة لبن رايب ملح - فلفل Advertisements طريقة التحضير: تبلي الدجاج بالملح والفلفل. أضيفي الكاري والسماق، للخليط السابق، ثم الزعتر والحليب، وقلبيهما جيدًا. شوحي الثوم في الزبدة، وأضيفي له الدجاج بالخليط السابق، حتى تنضج. ​

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