طريقة عمل فطيرة الزعتر

"الفطير بالزعتر"، من الوجبات التي تلقى رواجا كبيرا بين الأسر العربية في الآونة الأخيرة، لمذاق المميز، فضلًا عن عدم صعوبة تحضيرها.

وفيما يلي خطوات إعداد "فطير الزعتر" على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج في قناة "سي بي سي سفرة":-

المكونات

- 4 أكواب دقيق.

- سكر.

- رشة ملح.

- ثلث كوب زيت.

- نصف كوب لبن.

- ملعقة كبيرة خميرة.

- حبة البركة.

- ملعقة كبيرة.

- ماء.

- بيضة.

- جبنة فيتا.

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- زيت زيتون.

- سمسم.

- زعتر فريش.

طريقة التحضير

- خلط الدقيق والخميرة والسكر ورشة ملح.

- إضافة الزيت واللبن.

- إضافة الماء تدريجيا، حتى الحصول على العجين.

- تترك العجين حتى يتخمر.

- فرد العجينة بشكل طولي ثم تحشى بخليط الجبنة والزعتر وزيت الزيتون.

- لف العجين على شكل حلزوني حتى تشكل دائرة، أو تقسيمها إلى فطائر صغيرة.

-دهن الوجه بالبيض ويرش بالسمسم او حبة البركة

- تدخل الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 40 دقيقة.

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