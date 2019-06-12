طريقة عمل الطرب

الطرب هو أحد الأطباق المصرية الشهيرة، وهو يتكون من لحم مفروم ملفوف بمنديل الخروف، يحتوي على نسبة دهون كبيرة جدًا.

المقادير

*كيلو لحم مفروم

*حبة متوسطة من بصل مفروم ناعم

*ملعقة كبيرة ملح

*ملعقة صغيرة حبهان مطحون

*ملعقة صغيرة سماق

*رشة جوزة الطيب مطحون

*منديل خروف

*بقدونس مفروم للتزيين

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للشوي

*أسياخ

*فحم

طريقة التحضير

في بولة متوسطة، نضع البصل المفروم، ونرش عليه قليلا من الملح.

نصفي البصل المفروم من الماء جيداً حتى يصبح مثل التفل، ونضع ماء البصل في وعاء جانباً في بولة غويطة، نضع اللحم المفروم ونضيف إليه البصل، ونتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والسماق والحبهان، ونخلطهم جيداً.

نقطع منديل الخروف مربعات متساوية نشكل اللحم المفروم أصابع متساوية مع تبليل اليد بماء البصل قبل وأثناء التشكيل، إليكم طريقة التحضير.

نضع الكفتة في المنديل، ونلفها على هيئة رول أو مثل المحشينكرر الخطوة "5،6" حتى انتهاء كمية اللحم والمنديل.

يمكن التسوية بطريقتين، الأولى هي نغز الأسياخ الخشبية في الطرب، ووضعه على الفحم أو على الشواية الكهربائية نقلب الطرب على جانبيه لمدة 10 - 15 دقيقة وحتى يحمر وينضج، والطريقة الثانية للتسوية هي أن نضع الطرب في صينية، ونغطيه بإحكام نرفع الطرب على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج نرص الطرب في الطبق، ونزيه بالبقدونس.

يقدم الطرب ساخنا مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة.

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