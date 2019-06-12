الامارات | الموضة تصل إلى الكعوب بلمسة فخامة

شكرا لقرائتكم خبر عن الموضة تصل إلى الكعوب بلمسة فخامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزدان الأحذية النسائية في صيف 2019 بكعوب فنية تُضفي على الحذاء لمسة فخامة وتفرد، إذ تألقت بها عارضات أزياء ماركات عالمية عدة.

وقال خبير الموضة الألماني، جيرد مولر تومكينس، إن كعوب الأحذية النسائية تتألق هذا الصيف بتصاميم متفردة وجريئة، إذ إنها تأتي مصنوعة من الخشب أو البلكسي جلاس، وتتخذ أشكالاً هندسية أو لوغو الشركات.

وأضاف تومكينس أن بعض الكعوب تأتي مرصعة بالكريستال أو اللآلئ، في حين تتألق بعض الموديلات بكعوب مختلفة الشكل.