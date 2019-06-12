شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح آل علي والشحي والعبيدلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد حسن عبدالله آل علي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجليه عمر إلى كريمة محمد محفوظ الحمود الشحي، وأحمد إلى كريمة محمد حسين العبيدلي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بمنطقة الورقاء في دبي، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح آل علي والشحي والعبيدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.