الامارات | أطفال «زايد للرعاية» في ضيافة جامعة أبوظبي بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال «زايد للرعاية» في ضيافة جامعة أبوظبي بالعين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت جامعة أبوظبي في حرمها الجامعي الرئيسي بمدينة العين 26 طفلاً من دار زايد للرعاية الأسرية، ضمن فعالية «كهاتين»، الحدث الذي يُعنى بتقديم الرعاية للأيتام والذي تم تنظيمه ضمن مبادرات الجامعة بمناسبة عام التسامح، وهدف إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع وترسيخ قيم التحاب والتضامن.
ونظمت جامعة أبوظبي يوماً مليئاً بالفعاليات لأبناء الدار بما في ذلك الأنشطة الترفيهية، كالرسم والتلوين والقلعة النطاطة وعرض للخدع البصرية والرسم على الوجوه والشخصيات الكرتونية والألعاب. وشهد الحدث حضور أكثر من 50 عضواً من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة المتطوعين الذين شاركوا الأطفال وتفاعلوا معهم ضمن عدد من الأنشطة. وجاء تنظيم الفعالية بدعم من «مالابار للمجوهرات. وستاربكس»
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