الامارات | مواصفات كريم الشمس المناسب

شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات كريم الشمس المناسب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، الدكتورة أوتا شلوسبيرجر، من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على البشرة، مشيرة إلى أنها ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، فضلاً عن الإصابة بالبقع الصبغية والتجاعيد. ولتجنب هذه المخاطر الصحية والجمالية، تنصح باستعمال كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) يراوح بين 30 و50.

وأكدت شلوسبيرجر أهمية اختيار كريم واق مناسب لطبيعة البشرة، موضحة أن البشرة الجافة تحتاج إلى كريم غني بمواد الترطيب، في حين ينبغي على صاحبة البشرة الدهنية اختيار الكريمات الخالية من الزيوت.

ومن المهم أن يمتاز الكريم بتأثير مضاد للشيخوخة.