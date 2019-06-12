الامارات | الـ«آي لاينر».. على غرار عيون صوفي تيرنر

شكرا لقرائتكم خبر عن الـ«آي لاينر».. على غرار عيون صوفي تيرنر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‫يمثل الـ«آي لاينر» الأبيض أحدث صيحات‬عالم التجميل في صيف 2019 ليمنح العيون إطلالة مشرقة على غرار النجمة ‬صوفي تيرنر. ‬ ‫‬وأوضحت مجلة فرويندين الألمانية أن الـ«آي لاينر» الأبيض يمتاز بطابع‬صيفي ساطع يعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها ويمنحها إطلالة تأسر‬الألباب.‬ ‫وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الـ«آي لاينر» الأبيض يمتاز أيضاً‬بأنه يعمل على فتح العيون بصرياً. ‬ طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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