الامارات | عباس النوري وعابد فهد: تأكدوا من الشائعات قبل تداولها

شكرا لقرائتكم خبر عن عباس النوري وعابد فهد: تأكدوا من الشائعات قبل تداولها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الفنانان عباس النوري وعابد فهد إلى ضرورة عدم نشر وتداول الأخبار قبل التأكد من صدقيتها. وذلك وبعد انتشار خبر منعمها من الظهور في الإعلام الرسمي السوري، والذي تم تداوله على نطاق واسع.

وأعرب الفنان السوري عباس النوري عن دهشته من انتشار شائعة منع ظهوره في الإعلام السوري الرسمي، وتداول هذه الشائعة على نطاق واسع في مواقع إخبارية عربية، ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال عباس النوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «من يمتلك تقديم الفنان أو منعه وحجبه، هو الشارع والناس، وليس المؤسسات أياً كانت».

وأوضح النوري، الذي اشتهر بشخصية (أبوعصام) المحبوبة في المسلسل الشهير «باب الحارة»، أن انتشار شائعة منع ظهوره في الإعلام السوري الرسمي يأتي في الوقت الذي يتم فيه تنسيق استضافته في أحد البرامج الشهيرة على القناة السورية الرسمية، وأن التحضير لهذا اللقاء جارٍ حالياً مع معد البرنامج.

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وقال النوري: «لا علم لي بقرار الحظر من عدمه، ولن أعلق على شيء من هذا القبيل، وأثق بأن هذا النوع من الأخبار يراد منها هدف واحد فقط، هو التداول الأهوج والمنفلت على صفحات ثقافة المتسرعين واللاهثين وراء الشائعات في (فيس بوك)، وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي».

ودعا إلى وقف مهازل الشائعات التي تستسهل النيل من الفنانين على مواقع إعلامية رخيصة، ووسائل التواصل الاجتماعي، التي لا تنتج إلا الخوف، مؤكداً أهمية أن يخرج الإعلام الرسمي عن الصمت، وأن يحمي سمعة ومكانة الفنان والمثقف الذي يشكل حالة حضارية للوطن يجب الحفاظ عليها ومنع المساس بها.

وأكد النوري أن المواقع التي فبركت خبر حظره من الظهور في وسائل الإعلام السورية الرسمية، ربطت القرار المزعوم بتصريحات سابقة تتعلق بمسائل تاريخية، تم تحريف معناها الحقيقي من قبل وسائل إعلامية، ومواقع إخبارية عربية، وهو ما دعا النوري إلى شرحها مرات عدة للجمهور، كي لا يُساء فهمه. في السياق ذاته، عبّر الفنان السوري عابد فهد، عن استغرابه من تداول قرار منعه من الظهور في الإعلام الرسمي السوري، مشيراً إلى أنه عَلِم بالأمر عن طريق وسائل الإعلام، وأنه لم يبلغ بالقرار بشكل رسمي. وقال فهد، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعلم ما هو سبب إصدار قرار بمنعي من الظهور في الإعلام الرسمي السوري، في ما إذا كان صحيحاً، حيث إنني لم أُبلّغ به ولم يتأكد حتى اللحظة ولم أتأكد بعد من صدقية الخبر». وأضاف فهد، أنه ليس لديه أي معلومات للتأكد من صدقية الخبر أو عدمه، وأنه مهتم بمتابعة الأمر لحين الحصول على المعلومة الصحيحة حوله. وكان الفنان عباس النوري قد ظهر على قناة دراما السورية في شهر رمضان المبارك، من خلال مسلسل «ترجمان الأشواق»، الذي عانى كثيراً مع الرقابة الدرامية في دمشق منذ عام 2017 لحين حصوله على إذن البث هذا العام. كما ظهر عابد فهد في مسلسلين هما «عندما تشيخ الذئاب»، و«دقيقة صمت».

خبر المنع تداولته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.