الامارات | «داعش والغبراء» بالفرنسية و«بيبي فاطمة» بالإسبانية.. قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش والغبراء» بالفرنسية و«بيبي فاطمة» بالإسبانية.. قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دار منشورات القاسمي، أن الملحمة المسرحية «داعش والغبراء»، التي صدرت عنها ضمن حقل مسرحيات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي حققت روّاجاً وقدمت في مسارح إماراتية وعربية، ستصدر قريباً عن المنشورات باللغة الفرنسية، بعد تزايد الطلب عليها أوروبياً، خصوصاً في المعاهد والجامعات المتخصصة في فن المسرح.

ترجم المسرحية الباحثة المغربية فاطمة الزهراء الصغير، ومن المنتظر أن تصدر قريباً وتكون جاهزة للمشاركة في المعارض الدولية للكتاب.

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كما تعتزم «منشورات القاسمي» قريباً إصدار النسخة الإسبانية من «بيبي فاطمة وأبناء الملك» تأليف صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كجزء من اهتمام الدار بنشر إصدارات الدار بلغات متعددة، والمشاركة فيها بمعارض عالمية، كي تكون متاحة للقرّاء والمثقفين والكتّاب في هذه البلدان.