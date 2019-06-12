الامارات | أفراح الظاهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مطر مصبح محمد الظاهري، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة بدر مصبح محمد الظاهري. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أعراس هيلي بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين. وتضمن الحفل عروضاً تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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