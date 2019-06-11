"فستان شفاف ومن غير بطانة".. إطلالة جريئة لـ مايا دياب

شاركت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، متابعيها بصورة جديدة خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مايا بإطلالة جريئة، مرتدية فستان "سيلفر" لامع، له فتحة واسعة من جهة الصدر، كما جاء شفافًا، وبدون "بطانة" فكشف عن جسدها.
واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر "ويفي" مع مكياج "سموكي" بألوان الكاشمير والنيود، مع الأقراط الألماسية.
وكانت مايا ظهرت مؤخرا، بصحبة الراقصة "جوهرة" وهما تتشاركان وصلة رقص، في إحدى حفلات الزفاف.
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