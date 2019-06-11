"بدلة وتاتو".. إطلالة يارا ناعوم في الجونة

نشرت يارا ناعوم، ملكة جمال مصر السابقة، وزوجة لاعب الأهلي السابق عماد متعب، عدة صور خلال عطلتها الصيفية بمنتجعات الجونة. وظهرت "ناعوم" خلال الصور الموجودة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية بدلة بيضاء، بأكمان شفافة، مع بنطلون قصير. كما ظهر "تاتو" بذراعيها، وطلاء أظافر نيون. Advertisements وكانت "ناعوم" نشرت مؤخرًا، صور أظهرت لاعب ليفربول، والمنتخب المصري، محمد صلاح، بصحبة بنات "متعب" فضلًا عن صور "ناعوم" مع زوجها. ​

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