7 طرق لتجنب القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة في لجنة الامتحان

وسط أجواء من القلق والترقب التي يعيشها طلاب الثانوية العامة حاليًا، يعاني بعض الطلاب من أعراض مثل تغير الإجابة أثناء الامتحان والارتجاع والاكتئاب والذى يصل أحيانا إلى الانتحار، وهى من علامات التوتر الزائد التي يصاب بها الطلاب، ولتجنب الإصابة بهذه الأعراض أثناء الامتحانات يقدم محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، مجموعة من النصائح للطلاب منها كما ذكرها أثناء حديثه لـ"هُن". توفير المناخ النفسي المناسب للطلاب عن طريق رفع الثقة بالنفس. تجنب العنف والعصبية مع الطلاب واتهامهم بالتقصير في المذاكرة. تحفيز الطالب على المذاكرة مما يشجعه على التركيز. ممنوع ممارسة العنف ضد الطالب سواء اللفظي أو الجسدي. Advertisements تركيز اهتمام الطالب في ورقة الامتحان وعدم الانتباه لمن حوله. ممنوع مقارنة الطالب بغيره من أقرانه مما يؤثر على نفسيته. يجب أن يعطى الطالب لنفسه فرصة للتفكير في الإجابة دون تسرع. بعد وفاة طالبة بسبب الثانوية العامة.. أطعمة تقضي على التوتر ​

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