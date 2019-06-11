منها "الحكيمة والصبورة".. صفات تجذب الرجل للمرأة

"الحكيمة، الأنثى، الحنون"، صفات غالبًا ما يتفق عليها الرجال ويبحثون عنها في فتاة أحلامهم من أجل إقامة علاقة ناجحة بينهما ومن هذه الصفات كما ذكرها موقع "life style".

المرأة الحكيمة

هى المرأة التي لا تتسرع في الحكم على الأمور، وقادرة على السيطرة على انفعالاتها، فهى لا تأخذ قرارا حتى تهدأ.

المرأة الحنون

هى التي يشعر الرجل معها بالأمان وتتمكن من احتواء غضبه بالكلمة الطيبة.

المرأة القنوعة

هى المرأة التي لا تثقل على زوجها فوق احتماله لا تطلب منه الكثير حتى تقف بجانبه.

المرأة الصبورة

هى المرأة التي تتحمل الرجل في انفعالاته فهي تستطيع امتصاص غضبه بسبب تقلبات الحياة.

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المرأة رقيقة القلب

التي لا تكن حقدا وضغينة لأي أحد، تشعر بأوجاع الناس وتحرص على مساعدتهم متى استطاعت ذلك.

المرأة المتسامحة

هي امراة تملك قلبا يجيد فن التسامح، والعفو، والصفح، وتغفر للرجل أخطاءه قدر المستطاع.

المرأة الداعمة له

تشجعه، وتدفعه دوما للأمام، وتزيد ثقته بنفسه، ما ينعكس على تقدم زوجها في عمله، وحياته كلها.

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