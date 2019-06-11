تمتعي بشعر ناعم وبراق من خلال "بروتين الشعر"

فوائد بروتين الشعر كثيرة ومنها ان هذا المكون يخلص الخصلات من تقصف الشعر والجفاف والمظهر الباهت. كما انه يقضي على القشرة وعلى الكثير من العيوب التي تمنع الحفاظ على شعر جميل يتمتع بالنعومة وببريق صحي. ويمكن الحصول على كل خصائص بروتين الشعر من خلال تسريحة تسمى "التسريحة الاهتزازية" أو "تسريحة الطاقة". فهي طريقة مبتكرة تصلح التلف وتقوي البصيلات وتحسن صحة فروة الرأس.

معنى التسريحة الاهتزازية بفعالية بروتين الشعر

لا بد من استخدام بروتين الشعر بين الحين والآخر من اجل الحفاظ على صحته وجماله في الوقت نفسه. ولذلك يمكن اللجوء الى وصفات طبيعية مختلفة تحتوي على مكونات مفيدة وفعالة. كما يمكن الاعتماد على تقنيات بتأثير افضل طرق العناية مثل "التسريحة الاهتزازية" أو "تسريحة الطاقة". فهي تتمتع بخصائص تعيد الى المظهر جاذبيته.

كيفية تطبيق التسريحة الاهتزازية بتأثير بروتين الشعر

التسريحة الاهتزازية هي طريقة عناية بالشعر تعتمد على مبادئ الطب الصيني. وهي تحرر الشعر من الشوائب وتعيد اليه جماله ونعومته وتألقه. ويعود هذا الى انها تحفز دورة فروة الرأس الدموية وتعزز توازنها وتساعد على نمو الشعر في وقت قصير من خلال ابطاء تساقطه تماماً مثل بروتين الشعر.

ولهذا يجب الذهاب الى الاختصاصية في صالون التزيين النسائي. وهناك تقوم مزينة الشعر بقصه بواسطة الشفرة. تمسك كل خصلة بواسطة اصابعها وتشدها مع تمرير الشفرة عليها ثم ترفعها مع الشد الى اعلى في اتجاه منتصف الرأس. ويحدث هذا اهتزازات على مستوى فروة الرأس ما يسرع دورتها الدموية. وبعد ذلك تنتقل تلك الاهتزازات الى كل مساحة الرأس لتنشط عمل البصيلات.

أهمية بروتين الشعر

يتكون الشعر في 90% منه من البروتينات التي تبدأ بالتلف بشكل طبيعي مع مرور السنوات والتقدم في العمر. ولهذا من الضروري اعادة تحفيز انتاج بروتين الشعر باستخدام طرق عناية خاصة به لتحقيق الكثير من الفوائد.

- يحفز عملية نمو الشعر ويمنع ضعفه وتساقطه اياً تكن الاسباب التي تؤدي الى ذلك.

- يقوي الشعر ويحد من تأثير العوامل الخارجية مثل الغبار والتلوث والمواد الكيميائية عليه. كما أنه يغلف الشعيرات بحاجز حماية متين.

- يعالج مشاكل الشعر مثل التلف والبهتان والتقصف والجفاف والتكسر. وهي ترتبط بأسباب مختلفة مثل استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ومنها تلك التي تعمل على تمليس الشعر أو تغيير لونه. كما تنتج مشاكل الشعر عن تسريحه وتجفيفه بطريقة منتظمة بواسطة ادوات التصفيف والتجفيف الحرارية وعن اهماله وعدم تطبيق طرق العناية الضرورية عليه مثل الاقنعة والتدليك وغيرها.

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نصائح لتطبيق أقنعة بروتين الشعر

للاستفادة من خصائص اقنعة بروتين الشعر الى اقصى حد ومن دون اي ضرر، من الضروري عند تطبيقها الالتزام ببعض النصائح التي تساعد على الحصول على افضل نتيجة اي على شعر ناعم وصحي وكثيف وجميل.

-من الافضل عدم المبالغة في استخدام طريقة العناية بواسطة اقنعة البروتين لأن هذا قد يضعف الشعر ويجعله يصبح قاسياً ويفقده رطوبته ولمعانه الصحي.

- لهذا ينصح بتطبيقه 5 مرات على الاكثر شهرياً من اجل حماية الشعر والحفاظ على تألقه ومظهره الجميل.

- بعد تطبيق اقنعة بروتين الشعر بطريقة صحيحة من الضروري غسل الشعر جيداً بالماء حتى تزول كل الآثار نهائياً. وبعد ذلك يتم تنظيفه بواسطة الشامبو المناسب قبل شطفه مجدداً بالماء. فهذا يضمن استعادة الشعر لجماله وحيويته واشراق خصلاته.

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