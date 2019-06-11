أجمل فساتين نجوى كرم لمواكبة صيحات الموضة العالمية

تعدّ نجوى كرم من أبرز أيقونات الموضة العربيات، فاختياراتها الدقيقة التي تحرص من خلالها على مواكبة صيحات الموضة العالمية لكن بما يتناسب مع شكل قوامها ولون بشرتها جعلها واحدة من المؤثرات اللاتي ينافسن أشهر الفاشينيستا، فهى مصدر إلهام لكل امرأة عربية حين يتعلق الأمر بإطلالات السهرات.

شاهدي أجمل فساتين نجوى كرم التي تألقت بها مؤخرًا واكتشفي من خلالها موديلات تبرز طول القامة:

- شكلت نجوى كرم مؤخرًا ثنائيًا ناجحًا مع مواطنها المصمم اللبناني رامي قاضي Rami Kadi والذي ارتدت من توقيعه مجموعة من الفساتين الخلابة التي أضفت على أسلوبها بعض التجدد بعيدًا عن فساتين السهرة المحددة للقامة التي اعتادت الظهور بها لتطيل قامتها، فأحببنا إطلالاتها الراقية في أحد الإعلانات في شهر رمضان حيث تألقت بفستان أرجواني فاتح مزدان بالتطريز الفضي بطول الفستان وتميز بالتنورة الواسعة والأكمام الطويلة.

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- من صيحات موضة 2019 اختارت نجوى كرم أن تطل كالعروس بالفساتين البيضاء في أحدث حفلاتها، فلفتنا الفستان المزدان بالريش حول الأكتاف من توقيع رامي قاضي Rami Kadi كما أحببنا إطلالتها في حفل عيد الفطر بدبي والذي ظهرت خلاله بفستان أبيض One Shoulder من توقيع جورج شقرا Georges Chakra.

- كانت ألوان النيون رفيقة شمس الأغنية العربية في أكثر من حفل غنائي وواكبت بها صيحات صيف 2019 أبرزها الفستان الأصفر المزين بثينات ناعمة حول الخصر من مجموعة نيكولا جبران Nicolas Jebran والفستان الأخضر الليموني Halter dress من توقيع Alex Perry، وكلا اللونين تناغما كثيرًا مع لون بشرتها السمراء.

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- تفضل نجوى كرم عادة الظهور بفساتين سهرة غنية بالتطريزات البراقة والتي ترتكز على الترتر الملون، فأختارت من توقيع رامي قاضي Rami Kadi فستان Mermaid بأكمام طويلة زادها طولًا وتميز بالمزج الرائع بين نغمات الفوشيا، الأزرق والبرتقالي، كما أحببنا الفستان ذا الكتف المنسدل من ماركة Greta Constantine.

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