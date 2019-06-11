نصائح فعالة من خبراء الأبراج لمواليد "الجوزاء"

مواليد برج الجوزاء فى عامهم الجديد يحاولون حل مشاكلهم وتخطى العقبات التى عاشوها فى العام الماضى ، والتى من شأنها تغيير الكثير من أوضاعهم وتحسينها سواء على المستوى العملي أو الشخصى ، ولذلك يقدم لهم خبراء الأبراج مجموعة من النصائح الفعالة.

1- الحفاظ على المواعيد

مواليد برج الجوزاء من أكبر عيوبهم أنهم لا يقدرون الوقت بالشكل الصحيح ، فدائما تجدهم يركضون للوصول إلى مواعيدهم التى يتأخرون عليها على الدوام ، وهذا يزعزع الثقة فيهم حتى وأن كانوا أهلا للثقة.

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2- ترتيب الأولويات

الجوزاء من الأبراج التي يجب أن تعمل على ترتيب اولويتها في الحياة العملية والشخصية حتى يصلون إلى ما يريدون في جميع المناحى ، وهذه الأولويات ستصل بهم إلى النجاح بالتأكيد فكل فرد له اهتمامات تختلف من وقت للآخر.

3- الحد من المزاجية السائدة

يمتاز برج الجوزاء بأنه مزاجى بحكم الطبيعة الهوائية ،وهذا مايجعله يضيع من يده الكثير من الأمور ويضعون أنفسهم في مواقف صعبه في كثير من الأوقات وعليهم التحكم في اعصابهم ومزاجهم في الأوقات العملية.

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4- السيطرة على العصبية

العصبية الزائدة التي تسيطر على مواليد برج الجوزاء من الأمور التي تعرقل حياتهم وتجعلهم على الدوام يتعرضون لمواقف سيئة ، ويقع عليهم اللوم والعتب من المحيطين بهم.

5- إنهاء المشاريع العالقة

برج الجوزاء من الابراج التي يفكر أبناؤها فى كثير من المشروعات بصورة أسرع من قدرتها على التنفيذ ويكون الحل المثالى إنهاء جميع المشاريع العالقة حتى يكون العام الجديد حافلا بالنجاح.

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