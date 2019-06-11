تعرف على أنواع الأسماك التي اصطادها "صلاح" في الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن وآيه شطوري:
نشر النجم العالمي محمد صلاح صورة جديدة له أمام أحد شواطئ الجونة التي يقضي بها عطلته قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.
ظهر صلاح في الصورة أثناء اصطياده الأسماك، مرتديًا شورت، وممسكًا سمكة كبيرة، وأخرى أصغر حجمًا ظهرت في صورة أخرى.
ويوضح عمرو عمارة نقيب الصيادين، أن السمكة الأولى الأكبر حجمًا تعتبر أحد أندر أنواع الأسماك البحرية التي تعيش في البحر الأحمر، وهي من فصيلة اسمها الدراك، والتي يصل سعر الكيلو منها ما بين 150 إلى 170 جنيهًا، وهي تتميز بمذاقها الشهي والمميز.
أما عن السمكة الأصغر حجمًا فهي من نوع يسمى المحسني وينتمي إلى فصيلة الشعور من الأسماك، وهي تشبه بشكل كبير الأسماك البلطي، وهي تنمو في مياه البحار، وسعرها بالأسواق حوال 100 جنيه للكيلو.
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