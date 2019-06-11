تفوّقت على الجينز.. إليكِ أبرز صيحات تصاميم التنورة لصيف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ التنانير من أبرز القطع وأكثرها شعبية في الصيف، بالإضافة إلى الفساتين، ومع ذلك، كثيرًا ما ترتبط التنورة بتصميمها من الجينز، ومعظم الوقت تكون صيحاتها محيرة دون معرفة ما الرائج منها وما أصبح في طي النسيان.

لذا، ومع حلول الصيف وحتى لا تحتاري، نُقدّم لكِ من خلال مجلة "هو وات وير" أبرز صيحات التنورة لصيف هذا العام:

التويد

رغم أن التويد قد لا يكون الخامة المفضّلة للكثيرات خلال الصيف، إلا أنه يتميّز بسلاسته وأناقته أيضًا، وهذا الصيف يتربّع التويد على عرش صيحات التنورة هذا الصيف وخاصةً بدرجات الأرجواني.

التصميم ذو الأزرار

سواءً كان اختيارك تنورة قصيرة أو طويلة، يعد التصميم ذو الأزرار من أبرز صيحات التنانير الآن.

نقشة الورود

لا تزال نقشة الورود محتفظة بمكانتها بين الصيحات المتنوعة والنقشات المختلفة التي تظهر على الساحة باستمرار، وهذا الصيف، تنضم نقشة الورود إلى صيحات التنانير.

الحرير

تعد التنورة الـ slip الحريرية، من التصاميم الأساسية للتنورة، والتي تتميز بأناقتها وتتناسق مع سهراتك وإطلالاتك الكاجوال أيضًا.

نقشة الزيبرا

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بالإضافة إلى الورود، تظهر نقشة الزيبرا بقوة هذا الصيف، وخاصة فيما يتعلّق بموضة التنانير، كما تشكل منافسًا قويًا لنقشة جلد النمر.

الكسرات

تُضفي الكسرات نعومة وأنوثة للإطلالة، وهذا الصيف، تأتي الكسرات ضمن أبرز صيحات التنانير.

التصميم المرقّط

سواءً كانت بولكا دوت أو غيرها، تعد تصاميم التنانير المرقطة أو ذات النقاط، رائجة للغاية هذا الموسم.

تصميم اللف

بالإضافة إلى الفساتين وتصاميم التوب، يأتي التصميم اللف Wrap ضمن أبرز صيحات التنانير هذا الصيف.

الحزام

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، تتميّز موضة تنانير صيف هذا العام بالتصاميم ذات الحزام وخاصة باللون البيج.