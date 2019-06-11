"مش من الغناء".. تعرف على مصدر أغنى مطربة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تصدرّت الفنانة الباربادوسية، ريانا، عناوين الأخبار مؤخرًا بكونها أغنى مطربة في العالم، قد تظن للوهلة الأولى أن أغانيها هي السبب الرئيسي، ولكن ما رأيك إذا قيل لك، إنها ادخرّت ثروتها بطريقة مختلفة؟

وتقدّر ثروة الفنانة الباربادوسية، التي تبلغ من العمر 31 عاماً، بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته المجلة الأمريكية "فوربس".

ورغم أن الفنانة العالمية تشتهر بأغانيها المختلفة، إلاّ أن موسيقاها ليست المصدر الوحيد لثروتها. ووفقاً لـ "فوربس"، إن معظم دخلها يأتي من تعاونها مع "LVMH"، وهي شركة سلع فرنسية فاخرة تملك دور أزياء "كريستيان ديور"، و"جيفنشي"، و"لويس فيتون"، وفق ما نشره موقع "سي إن إن".

وخلال الشهر الماضي، أطلقت ريانا علامة أزياء "Fenty" الخاصة بها بباريس، لتصبح بذلك أول "امرأة ملونة" تُطلق علامة تجارية أصلية مع شركة "LVMH".

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ويُشار إلى أن الفنانة العالمية قد أطلقت علامة تجارية للملابس الداخلية، تعرف باسم "Savage X Fenty" العام الماضي، بالإضافة إلى علامة مستحضرات التجميل "Fenty Beauty"، التي تأسست في العام 2017.

وخلال أول 15 شهرًا من إطلاق مستحضراتها التجميلية، حققت ريانا عائدات تقدر بـ 570 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس".

واُحتفل بمشاريع الفنانة الباربادوسية على نطاق واسع، كونها تأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجات النساء. فعلى سبيل المثال، تشمل مستحضرات "Fenty" التجميلية حوالي 40 لونًا لظلال العيون. ليس ذلك فحسب، وإنما تقدّم "Savage X Fenty" مجموعة من الملابس الداخلية بألوان وأحجام مختلفة.

وفي حديث ريانا مع مجلة "New York Times Style"، قالت: "لم أعتقد يومًا أنني سأجني هذا القدر من المال، ولكن لن يمنعني أي رقم من مواصلة العمل"، موضحة أن "المال لا يشكل دافعًا بالنسبة لي، فأنا سأجنيه خلال مسيرتي، ولكنني أقوم بما أحب، وما أشعر بشغف تجاهه".

ويُشار إلى أن ثروة الفنانة العالمية قد تجاوزت ثروة الفنانات مادونا بـ30 مليون دولار، وسيلين ديون بـ 150 مليون دولار، وبيونسيه بـ200 مليون دولار.