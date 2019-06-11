أبرزها الأفوكادو والكنتالوب.. 8 فواكه لها مفعول السحر في فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان

تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة، والعديد من العناصر الغذائية الهامة المفيدة لصحة الإنسان بوجه عام، ويمكن لتناول أنواع معينة من الفاكهة أن يساهم في التخسيس.

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