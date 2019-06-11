تنسيق ألوان الملابس للرجل الأسمر.. كن أنيقاً دائماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - تنسيق ألوان الملابس من الأمور الهامة التي يسعى جميع الرجال إلى إتقانها بشكل مثالي؛ لتتناسب مع درجة بشرتهم سواء كانت الفاتحة أو السمراء سعياً للوصول لإطلاله جذابة تناسب شخصية تواكب الموضة.

ويعتقد الكثير من الرجال أصحاب البشرة السمراء، أن درجة بشرتهم لا تتناسب مع العديد من ألوان الملابس؛ مما يدفعهم إلى الاكتفاء بألوان محددة وموديلات تقليدية مملة.

إلا أنه في حقيقة الأمر ووفقاً لخبراء الموضة لدى الرجال أصحاب البشرة السمراء العديد من الخيارات المتعددة وعشرات الألوان التي تتناسب مع جميع الفصول والموديلات الكلاسيكية والمودرن على حد سواء.



ألوان الملابس للرجل الأسمر

ألوان الملابس للرجل الأسمر



وينصح خبراء الموضة الرجال أصحاب البشرة السمراء، باختيار الألوان التي تتناسب مع درجة بشرتهم تفادياً للظهور بإطلاله باهتة مملة أو مبالغ فيها.

وتمنح الألوان الدافئة كالأصفر والوردي والبرتقالي والأحمر والزهري الرجال أصحاب البشرة السمراء إطلالة جذابة راقية.

ولإظهار توهج البشرة ومنحها المزيد من الحيوية والتألق، ينصح الخبراء بدمج ألوان الباستيل (البيج- الاوف وايت-الرمادي الفاتح-الأخضر الفاتح) في موديلات الملابس اليومية.

وفيما يتعلق بالملابس الكلاسيكية فينصح خبراء الموضة بتجربة البدلات الكلاسيكية باللون الرمادي ودرجاته؛ حيث يُعد اللون المثالي للموديلات البدلات التي تتناسب مع البشرة الداكنة.

لكل فصل من فصول السنة ألوانه المميزة التي تمنح مرتديها أناقة استثنائية وإطلالة مميزة؛ وحدد خبراء الموضة مجموعة من الألوان للرجال أصحاب البشرة السمراء والتي يمكن دمجها معاً للظهور بإطلالة مميزة تتناسب مع كل فصل من فصول السنة على حدة وجاءت كالتالي:



إطلالة مميزة تتناسب مع كل فصل من فصول السنة

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فصل الشتاء: ينصح الخبراء بالمزج بين درجات الأزرق أو الوردي مع بنطال من الألوان الحيادية كالأسود أو الرمادي أو الجينز في حالة الملابس الكاجول.

فصل الخريف: تُعد الألوان العميقة كالبيج والكافية والأخضر من أكثر الألوان التي يفضل ارتداؤها وتنسيقها في فصل الخريف وخاصة للرجل صاحب البشرة السمراء.

فصل الصيف: يمكن دمج بين درجات اللون البنفسجي والباستيل والأزرق البارد.

فصل الربيع: فينصح بارتداء الألوان الدافئة كالبرتقالي والأصفر.

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