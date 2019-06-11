للمحجبة أنسب إطلالات الشاطىء بعطلتك الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - تحتار الصبية المحجبة في اختيار الإطلالات المناسبة للشاطىء، بقطع عصرية وأنيقة وبالوقت نفسه تكون محتشمة. وتحقيق هذا الأمر لم يعد صعبا مع الموديلات المحتشمة التي أصبحت تعتمدها البلوجرز على انستقرام. وهو ما اخترناه لك اليوم لتختاري ما يناسبك، ولتلهمك أفكارا مناسبة لستايلك على الشاطىء، ولتستعدي من الآن لرحلتك القادمة.



الفساتين الملونة المزينة بالدانتيل



من الممكن أن تتألقي بـ الفسايتن الصيفية ذات الألوان الجريئة كالأحمر الصريح مثلا، كهذا اللوك من المدونة المصرية منة السوني، مع الدانتيل الناعم، اختارت معه عقدا من الشراشيب مستوحى من تصاميم الـ Seashell البحرية، مع لفة التوربان العالية التي أكملت اللوك المرح.

منة السوني



البدل الصيفية بخامات مريحة



الموضة بالفترة الأخيرة أصبحت جنونية لأقصى درجة، فلم نعد نستغرب إن وجدنا إطلالة بـ البدلة على الشاطيء، ولكن الأهم هو أن تعتمدي أجواء تناسب البحر والرمال، كأن تختاريها بألوان زاهية كالبدلة من المدونة العالمية صوفيا جودسون، مع سليبر مفتوح باللون البيج، وأكملت اللوك بـ قبعة الخوص مع حجابها.

صوفيا جودسون



الجيب البناطيل الواسعة عملي ومريح على الشاطيء



لفتنا اختيار الفاشينيستا الخليجية مرمر محمد لهذه الموديلات من الجيب بنطلون واسعة، لإطلالة لافتة هذا الصيف، خاصة مع الألوان المميزة كالأخضر الفاتح، مريحة على البحر ومحتشمة بالوقت نفسه، ولكن تحتاج إلى السليبر أو أحذية الميول المفتوح، حتى لا تبدين بوزن ممتلىء مع هذا الموديل.

مرمر محمد



البلوزات الطويلة مع البناطيل الـ Waterproof



التصاميم مع الخامات المقاومة للماء Waterproof سوف تعتمدين عليها بشكل كبير بإطلالتك على الشاطيء، وعادة ما تكون هذه التصاميم ضيقة قليلا، لهذا ننصحك باعتماد البلوزات الطويلة الواسعة مثلا، كالتي اختارتها سارة صبري، مع البناطيل المقاومة للماء، نسقي معها توربان ملونا، وأقراط أذن من الخوص أو الورود.

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سارة صبري

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