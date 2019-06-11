مكياج ناعم على طريقة سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - تتمتّع سيرين عبد النور بجمال هادئ ولافت في الوقت نفسه، ومنذ إطلالاتها الأولى استطاعت أن تلفت الأنظار إليها وإلى شعرها الأسود الطويل وملامح وجهها البارزة. وهي من النجمات اللواتي يدركن تماماً كيف يبرزن جمالهن بأرقى أسلوب. ومن أجمل إطلالات سيرين، اخترنا لك هذه الصور لتستوحي منها مكياجك .



في البداية، تحرص سيرين عبد النور قبل أن تختار مستحضرات التجميل لمكياج وجهها، على أن تحافظ على نعومتها وملمسها الحريري وتحميها من أي عوامل قد تضرّ بها سواء عوامل خارجية أو لها علاقة بنظامها الغذائي وصحّتها. لذا فهي تواظب على اعتماد نظام غذائي صحيّ تماماً يمدّ جسمها بكل الفيتامينات التي يحتاج إليها.

سيرين عبد النور تحافظ على بشرة ناعمة





وفي الصباح والمساء، لا تبخل سيرين على بشرتها بالعناية اللازمة، فتستخدم مستحضرات التنظيف وكريمات الترطيب والحماية المناسبة لنوع بشرتها لتحافظ على نضارتها وصحّتها، فهي معرّضة للأضواء كما أنها مجبرة على تطبيق المكياج بشكل يومي لذا يجب أن تبقيها مشرقة.



تميل سيرين عبد النور إلى اختيار مكياج ناعم، يزيد من جاذبية ملامحها دون أن يبدو قوياً أو قاسياً. وهي في غالبية الأوقات، تركّز على عينيها وتختار لهما ألواناً وأسلوب مكياج يجعلهما تبدوان ناعمتين وجذابتين. في البداية، تستخدم سيرين الكونسيلر لتخفي أي أثر للتعب عن محيط عينيها، ثم تختار كريم أساس من لون بشرتها أو أغمق بدرجة واحدة. فهي تعلم أن البشرة الداكنة لا تناسبها.

سيرين عبد النور تختار المكياج الناعم





أما ظلال العيون فتختارها سيرين من الدرجات الترابية الزاهية كالبيج والبني – البرتقالي، فهي ألوان مشرقة وحيوية وتجعل العيون تبدو أوسع. أما خط الأيلاينر الذي يشكّل الجزء الأبرز في مكياج سيرين، فهي تبدأ به من الزواية الداخلية للعين الى خارج حدودها لإبراز سحبة عينيها بأسلوب مبتكر.



وفي بعض الأحيان، تستعين سيرين بالرموش الصناعية في بعض المناسبات الهامة، أو تكتفي بـالماسكرا لتعزّز كثافة رموشها وطولها، وهي تختارها باللون الأسود الكاحل الذي يحاكي لون عينيها وشعرها. أما بالنسبة إلى البلاش فتميل سيرين إلى الألوان الزاهية كالزهري أو المشمشي وتنسّق معه أحمر شفاه بلون زاه أيضاً كالزهري الفاتح او الـBois de Rose.

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المكياج الزهري يليق بسيرين عبد النور

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