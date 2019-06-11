افضل مقشر للوجه بمكونات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - يساعد تقشير الوجه على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ويفتح المسام لينظفها بعمق، للتخلص من معظم المشاكل التي تعاني منها البشرة خصوصاً حب الشباب. تعرفي الى أفضل مقشّر للوجه من خلال مجموعات وصفات طبيعية ، وهو مقشر طبيعي بمكونات طبيعية، ويمكنك تحضيره في المنزل.

تقشير البشرة



• مقشر الأرز

تخلط 2 ملعقة صغيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز مع عصير نصف ليمونة. يوزع الخليط على بشرة الوجه ويترك لمدة 5 دقائق. بعد ذلك، قومي بفرك بشرتك باستخدام أطراف الأصابع في حركات دائرية، ثم يشطف جيدًا بالماء البارد.

• مقشر الشوفان وقشور البرتقال

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من قشور البرتقال المجفف، 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الماء البارد. تخلط المكونات معًا في وعاء عميق، ثم توزع على البشرة بعد تنظيفها. يترك الخليط لمدة دقيقتين، ثم يشطف جيدًا بالماء الفاتر. ويستخدم بعد ذلك الكريم المرطب كالمعتاد.

مقشر الشوفان



• مقشر الشوفان المهدئ للبشرة

تخلط ملعقة كبيرة من الشوفان مع ¼ ملعقة صغيرة من الملح، والذي يعزز من قدرات الشوفان على تقشير البشرة. ثم تضاف ملعقة صغيرة من الماء أو زيت الزيتون للحصول على قوام متجانس. يستخدم الخليط لفرك بشرة الوجه في حركات دائرية، ثم يترك لمدة 10 دقائق قبل أن يشطف جيدًا. يساعد الشوفان على تهدئة البشرة، كما أنه علاج فعّال لأغلب مشكلات البشرة كحب الشباب، الجفاف، وحروق الشمس، وهو ما يجعله مكون مثالي للعناية بالبشرة الحساسة.

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