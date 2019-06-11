حيل مذهلة لتستيقظي جميلة كل يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - إنّ النوم الصحيّ السليم يُساعد البشرة دائماً على النمو بطريقة سليمة وصحيّة، لأنّ عملية إنتاج هرمون النمو البشري تتسارع أثناء النوم، ما يُساعد على الحفاظ على مرونة البشرة لكي تبدو متألقةً أكثر.

أمّا قلّة النوم فهي تساعد على زيادة إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يساعد على انهيار الخلايا؛ لذا عليك دائماً أن تنالي قسطًا كافيًا من النوم بحدود ثماني ساعات على الأقلّ.

إليك "الخليج 365" هذه النصائح الذهبية حتى تستيقظي يوميًّا ببشرة صحية متألقة:

1.العناية بالبشرة قبل النوم:

مهما كان تعب اليوم، فلا تنسي أن تولي بشرتك قسطًا من الرعاية في المساء. كلّ ما عليك فعله هو تطهير بشرتك جيدًا قبل النوم لإزالة آثار المكياج والأوساخ والزيوت المتراكمة على البشرة. أنت بذلك تقلّلين من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على بشرتك.

2.ترطيب البشرة قبل النوم:

عليك تطهير بشرتك جيدًا قبل النوم

احرصي على ترطيب بشرتك بالمرطّب المناسب لها قبل الذهاب إلى السرير. هذه خطوة مهمّة للحفاظ على بشرتك.

3.كريم العين:

إذا كنت تستخدمين كريم العين على عينيك قبل النوم فتجنبي ذلك. من الأفضل عدم وضع الكثير من المنتجات على البشرة قبل النوم؛ لأنّ هذا يسبّب انتفاخ العينين في الصباح.

4.النوم على الظهر:

احرصي على ترطيب بشرتك

لتجنّب ظهور الخطوط الدقيقة على بشرتك، احرصي على النوم على ظهرك؛ فذلك يساعد على منع الخطوط الدقيقة. عليك أيضاً الحرص على رفع رأسك قليلًا لتجنب احتباس السوائل تحت العين وتورّمها وانتفاخها.

Advertisements

5.تبديل الوسادة:

أثبتت الدراسات أنّ وسادة الحرير تمنع بشكل فعّال ظهور الثنيات على الوجه، حين النوم عليها؛ تلك الثنيات التي تحدث نتيجة النوم ممّا يؤدي إلى الحدّ من ظهور التجاعيد.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>