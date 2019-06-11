أقنعة من زبدة الشيا للشعر الجاف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - تحتوي زبدة الشيا على الكثير من العناصر المغذية ومصادر غنيّة من الفيتامينات أبرزها الفيتامين A الذي يحارب علامات الشيخوخة على أنواعها ويساعد في تجدّد الخلايا، والفيتامين E الذي يغذي الخلايا ويمنح تلفها، والفيتامين K الذي يعتبر داعماً للجلد يعزّز مرونته ويحميه من الجفاف، والفيتامين C الذي يعمل كمطهّر يقضي على الالتهابات الجلدية... وغيرها من الفيتامينات التي تعود على صحتنا بالفائدة.



ولزبدة الشيا أيضاً دور فعّال جداً في صحة الشعر، خاصة الشعر الجاف. فهو يزيد من نعومته ويمنحه ملمساً حريرياً ومظهراً لامعاً ونضراً. وفي ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل للحصول على أقنعة وكريمات من زبدة الشيا تغذي شعرك وتحافظ على صحته.



1- بلسم ترطيب الشعر

في وعاء نظيف وجاف، ضعي 4 ملاعق من زبدة الشيا وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وأخرى من زيت الأرغان وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. حرّكي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس، ثم أضيفي إلى الخليط بضع قطرات من زيت الليمون. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي ودعيها تمتزج جيداً قبل أن تضعيها في قارورة بلاستيكية مطهّرة وتستخدمي الخليط كـ بلسم للشعر مع كل عملية استحمام.

زبدة الشيا وجوز الهند

2- قناع زبدة الشيا والزبادي

في وعاء نظيف وجاف، ضعي ملعقتين من زبدة الشيا وكوب من اللبن الزبادي وأضيفي إليهما ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من زيت إكليل الجبل وملعقة من خل التفاح واخرى من العسل الطبيعي. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي واتركيها تمتزج جيداً قبل أن تستخدمي المزيج كقناع على شعرك الرطب لمدة ساعة. اغسلي شعرك بالشامبو ذات التركيبة الناعمة وستشعرين بملمسه الحريري الناعم.

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الزبادي لتغذية الشعر

3- قناع زبدة الشيا والزيوت الطبيعية

في وعاء يحتوي على ماء ساخنة، ضعي 4 ملاعق من زبدة الشيا حتى تذوب. أضيفي ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت اللافندر وماء الورد. اخلطي المكوّنات جيداً لتحصلي على مزيج متجانس. انتظري حتى يبرد المزيج واستخدميه كقناع على شعرك الرطب لمدة ساعة. تساعد الزيوت الطبيعية على تغذية الشعر، بينما يساعد ماء الورد وزبدة الشيا على منحه ملمساً حريرياً ومظهراً لامعاً ومشرقاً.