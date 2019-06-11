خبيرة تجميل:رائحة عطرك قد تصبح رائحة عرقك

قالت ولاء ماهر، خبيرة التجميل، إن اختيار العطر المناسب يتم من خلال معرفه نوع الجسد في المقام الأول وهو الذي يتم من خلاله تحديد نوع العطر المناسب لكل جسم.

وأضافت "ماهر" خلال برنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، عبر شاشة "dmc"، أنه وعندما يضع أي شخص رائحة لمدة طويلة تتغلغل تلك الرائحة إلى جسده وتكون هي رائحة عرقه حتى في حال لم يقم بوضعها "بيفضل الجسم يفرز الريحة وعلشان كده الناس بتتعرف من ريحتها"، موضحة أنه يجب وضع العطر في المساء وليس في الصباح؛ وفي حال تم وضعه في الصباح يجب وضع "فازلين" قبل رش العطر على العنق أو اليدين.

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