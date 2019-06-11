بالفيديو| "هتعملي إيه لو جوزك قالك إنه بيحب غيرك"

نصح الدكتور عمرو عادل، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، الرجال المتزوجين الذين يمرون بقصة حب، بعدم الإفصاح عنها لزوجاتهم.

وقال عادل، خلال برنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، عبر شاشة "dmc"، إن الحب يختلف عن الزواج، إذ قد لا تنسجم طبائع الطرفين، لافتًا إلى أنه لا يجب إخبار الزوجة بمشاعر الحب، حيث إن العلاقة قد لا تتطور إلى مرحلة الزواج، لكن إذا ما تم اتخاذ قرار الزواج، فإن على الرجل إخبار زوجته.

بدورها، قالت نسمة إسماعيل، إحدى السيدات المطلقات بعدما صارحها طليقها بأنه يحب سيدة أخرى: "أرفض هذا الكلام، ولا فارق بين المصارحة بحب سيدة أخرى، أو الرغبة في الزواج منها، وأنا اكتشفت أن طليقي كان على علاقة بأخرى، فطلبت الطلاق فورًا، لأنني أعتبر كل هذا خيانة".

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وعن ردود الأفعال المتوقعة فور مصارحة الرجل، لزوجته، بأنه يحب سيدة أخرى، قال "عادل": "الست هتكسر الدنيا، لكن مينفعش تاخد قرار سريع بالطلاق، ولازم تاخد مساحة للتفكير".

وتابع: "لازم بعد كده تهدى، وتراجعي نفسك، وتتناقش معاه، ونحاول نوصل لحلول مشتركة لأن مش كل ست جوزها اتجوز عليها تطلق".

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